«Монпелье» проиграл «Страсбуру». Шкулетич не реализовал пенальти

В матче 8-го тура чемпионата Франции «Страсбур» обыграл «Монпелье» на своем поле со счетом 1:0. Бывший нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич, выступающий за «Монпелье», в этом матче не реализовал пенальти.

Чемпионат Франции. Лига 1

8-й тур

«Страсбур» — «Монпелье» — 1:0 (1:0)

Гол: Айорк, 25.

Нереализованный пенальти: Шкулетич, 45+1 (вратарь)

«Страсбур»: Селс, Коне, Лала, Джикю, Ндур (Кароль, 90), Симакан, Льенар, Сиссоко, Беллегард, Да Кошта (Мотиба, 81), Айорк (Томассон, 72).

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Мендеш, Ристич, Суарес (Молле, 61), Ле Таллек, Шотар (С.Камара, 87), Делор, Шкулетич (Лаборд, 61), Долли.

Предупреждения: Да Кошта, 17. Айорк, 32. Долли, 35. Симакан, 45. Мендеш, 67. Джикю, 77.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

29 сентября. Страсбург. Стадион «ла Мено».