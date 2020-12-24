«Лилль» вырвал победу у «Монпелье»

«Лилль» обыграл «Монпелье» в матче 17-го тура чемпионата Франции (3:2). В первом тайме команды обменялись голами. После перерыва «доги» вышли вперед, но «паладинам» удалось отыграться. Победный гол в концовке забил Бурак Йылмаз.

«Лилль» делит с «Лионом» первую строчку в турнирной таблице. У обеих команд по 36 очков, но «ткачи» выше по дополнительным показателям. «Монпелье» идет на 8-м месте.

Чемпионат Франции

Лига 1

17-й тур

«Монпелье» — «Лилль» — 2:3 (0:1)

Голы: Веа, 23 (0:1). Лаборд, 57 (1:1). Иконе, 68 — с пенальти (1:2). Делор, 70 (2:2). Бурак Йылмаз, 86 (2:3).

«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Ферри, Ристич (Ойонго, 78), Молле, Самбия, Шотар, Делор (Мавидиди, 78), Лаборд, Юн Иль Лок (Долли, 73).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик (Тиагу Джало, 26), Мандава (Брадарич, 59), Ботман, Андре (Сумаре, 46), Иконе, Шека, Давид (Бурак Йылмаз, 75), Бамба, Веа (Юсуф Языджи, 76).

Предупреждения: Андре, 17. Самбия, 50. Ристич, 66. Шека, 77. Ферри, 87.

Судья: Тюрпен.

23 декабря. Монпелье. Стадион «Моссон».