«Лилль» вырвал победу у «Монпелье»
«Лилль» обыграл «Монпелье» в матче 17-го тура чемпионата Франции (3:2). В первом тайме команды обменялись голами. После перерыва «доги» вышли вперед, но «паладинам» удалось отыграться. Победный гол в концовке забил Бурак Йылмаз.
«Лилль» делит с «Лионом» первую строчку в турнирной таблице. У обеих команд по 36 очков, но «ткачи» выше по дополнительным показателям. «Монпелье» идет на 8-м месте.
Чемпионат Франции
Лига 1
17-й тур
«Монпелье» — «Лилль» — 2:3 (0:1)
Голы: Веа, 23 (0:1). Лаборд, 57 (1:1). Иконе, 68 — с пенальти (1:2). Делор, 70 (2:2). Бурак Йылмаз, 86 (2:3).
«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Ферри, Ристич (Ойонго, 78), Молле, Самбия, Шотар, Делор (Мавидиди, 78), Лаборд, Юн Иль Лок (Долли, 73).
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик (Тиагу Джало, 26), Мандава (Брадарич, 59), Ботман, Андре (Сумаре, 46), Иконе, Шека, Давид (Бурак Йылмаз, 75), Бамба, Веа (Юсуф Языджи, 76).
Предупреждения: Андре, 17. Самбия, 50. Ристич, 66. Шека, 77. Ферри, 87.
Судья: Тюрпен.
23 декабря. Монпелье. Стадион «Моссон».
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