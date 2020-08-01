«Монако» сыграл вничью с «Айнтрахтом»

«Монако» в товарищеском матче в Польше сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:1). Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе.

«Айнтрахт» Ф (Германия) — «Монако» (Франция) — 1:1 (0:0)

Голы: Гонсалу Пасиаэниса, 58 (1:0). Мусаба, 84 (1:1).

«Монако»: Леком (Маецки, 58), Агилар (Бьянконе, 58), Бадиашиль (Матсима, 58), Марселен (Марипан, 58), Балло Туре (Панзо, 58), Фофана (Матазо, 58), Тшуамени (Аулу, 58), Головин (Милло, 58), Шадли (Загре, 58), Бен Йеддер (Жеббель, 58), Диоп (Мусаба, 58).