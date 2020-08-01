Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Монако» сыграл вничью с «Айнтрахтом»

21:10
Теги:

«Монако» в товарищеском матче в Польше сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:1). Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе.

«Айнтрахт» Ф (Германия) — «Монако» (Франция) — 1:1 (0:0)

Голы: Гонсалу Пасиаэниса, 58 (1:0). Мусаба, 84 (1:1).

«Монако»: Леком (Маецки, 58), Агилар (Бьянконе, 58), Бадиашиль (Матсима, 58), Марселен (Марипан, 58), Балло Туре (Панзо, 58), Фофана (Матазо, 58), Тшуамени (Аулу, 58), Головин (Милло, 58), Шадли (Загре, 58), Бен Йеддер (Жеббель, 58), Диоп (Мусаба, 58).

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир