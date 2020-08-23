«Монако» — «Реймс»: Головин сделал голевую передачу
15:32
В матче первого тура лиги 1 против «Реймса» российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал голевую передачу на Лоика Бадиашиле.
На 55-й минуте игры Головин выполнил подачу со штрафного на левый угол вратарской, где Бадиашиле спокойно принял мяч и вторым касанием отправил в сетку. По состоянию на 75-ю минуту встречи счет в матче ничейный — 2:2.
Голевая Александра Головина! Оба гола «Монако» при участии российского полузащитника. Пока 2:2. Тащи, Саня! https://t.co/IsDLmSe91Z pic.twitter.com/ZJ719Y0gYX— Матч ТВ (@MatchTV) August 23, 2020