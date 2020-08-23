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«Монако» — «Реймс»: Головин сделал голевую передачу

15:32
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В матче первого тура лиги 1 против «Реймса» российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал голевую передачу на Лоика Бадиашиле.

На 55-й минуте игры Головин выполнил подачу со штрафного на левый угол вратарской, где Бадиашиле спокойно принял мяч и вторым касанием отправил в сетку. По состоянию на 75-ю минуту встречи счет в матче ничейный — 2:2.

Монако — Реймс

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