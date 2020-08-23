В матче первого тура лиги 1 против «Реймса» российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал голевую передачу на Лоика Бадиашиле.

На 55-й минуте игры Головин выполнил подачу со штрафного на левый угол вратарской, где Бадиашиле спокойно принял мяч и вторым касанием отправил в сетку. По состоянию на 75-ю минуту встречи счет в матче ничейный — 2:2.