«Монако» Головина сыграет с бывшей командой Ковача

1 августа «Монако», за который выступает Александр Головин, проведет третью контрольную игру в межсезонье. На поле выйдут бывшая и нынешняя команды Нико Ковача: франкфуртский «Айнтрахт» перед встречей Лиги Европы с «Базелем» проверит себя в матче с монегасками.

Красно-белые в понедельник вылетают в Польшу, где для них организован короткий сбор до 31 июля. После игры с «Айнтрахтом» «Монако» вернется в княжество. (Александр Бобров)