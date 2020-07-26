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«Монако» Головина сыграет с бывшей командой Ковача

22:13
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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1 августа «Монако», за который выступает Александр Головин, проведет третью контрольную игру в межсезонье. На поле выйдут бывшая и нынешняя команды Нико Ковача: франкфуртский «Айнтрахт» перед встречей Лиги Европы с «Базелем» проверит себя в матче с монегасками.

Красно-белые в понедельник вылетают в Польшу, где для них организован короткий сбор до 31 июля. После игры с «Айнтрахтом» «Монако» вернется в княжество. (Александр Бобров)

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