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Матч «Марсель» — «Ланс» состоится 3 января

03:17
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Профессиональная футбольная лига Франции объявила, что определилась новая дата проведения матча 9-го тура лиги 1 «Марсель» — «Ланс». Игра состоится 3 января 2021 года и начнется в 23.00 по московскому времени.

Напомним, матч, который должен был быть сыгран 30 октября, перенесли из-за вспышки коронавирусной инфекции в «Лансе».

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