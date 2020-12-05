Матч «Марсель» — «Ланс» состоится 3 января
Профессиональная футбольная лига Франции объявила, что определилась новая дата проведения матча 9-го тура лиги 1 «Марсель» — «Ланс». Игра состоится 3 января 2021 года и начнется в 23.00 по московскому времени.
Напомним, матч, который должен был быть сыгран 30 октября, перенесли из-за вспышки коронавирусной инфекции в «Лансе».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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