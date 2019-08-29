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«Марсель» продлил контракт с японским защитником

17:23
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«Марсель» продлил контракт я защитником Хироки Сакаи. Новое соглашение за 29-летним японцем рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Сакаи перешел в «Марсель» в 2016 год из «Ганновера». За французскую команду он провел 94 матча и забил 2 гола.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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