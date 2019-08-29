«Марсель» продлил контракт с японским защитником
17:23
«Марсель» продлил контракт я защитником Хироки Сакаи. Новое соглашение за 29-летним японцем рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.
Сакаи перешел в «Марсель» в 2016 год из «Ганновера». За французскую команду он провел 94 матча и забил 2 гола.
?? @hi04ro30ki prolonge jusqu'en 2022 ?? #Sakai2022 pic.twitter.com/khftjQLe9B— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 29, 2019
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