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«Марсель» представил новую форму

17:52
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«Марсель» представил новые комплекты формы. Фотографии появились в Twitter французского клуба.

На нынешний сезон у первой команды уже есть три комплекта экипировки: белый (домашний), темно-голубой (выездной) и черный (резервный).

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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