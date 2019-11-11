«Марсель» победил «Лион» и поднялся на второе место, Пайет оформил дубль

«Марсель» в матче 13-го тура чемпионата Франции победил «Лион» — 2:1. В составе хозяев дубль оформил Димитри Пайет, у гостей отличился Мусса Дембеле. На 64-й минуте защитник «Марселя» Альваро Гонсалес получил красную карточку.

«Марсель» набрал 22 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Лион» (16) — 14-й.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

«Марсель» — «Лион» — 2:1 (2:0)

Голы: Пайет, 18 — с пенальти (1:0). Пайет, 39 (2:0). Дембеле, 59 (2:1).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сансон, Лопес (Кауи, 88), Ронжье, Пайет (Жермен, 78), Бенедетто (Стротман, 66).

«Лион»: Антони Лопеш, Коне, Денайер, Дюбуа, Андерсен, Рейне-Аделаида (Жан Лукас, 46), Тиагу Мендес, Ауар (Черки, 57), Дембеле, Траоре (Террье, 73), Корне.

Предупреждения: Сарр, 10. Альваро Гонсалес, 46. Ронжье, 82.

Удаление: Альваро Гонсалес, 64.

Судья: Готье (Франция).

10 ноября. Марсель. Стадион «Велодром».

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