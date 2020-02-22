«Марсель» дома уступил «Нанту» в матче 26-го тура чемпионата Франции — 1:3. Марсельцы упустили шанс сократить отставание от лидера таблицы «ПСЖ». Парижане опережают «Марсель» на 10 очков и имеют игру в запасе.

Чемпионат Франции

Лига 1

26-й тур

«Марсель» — «Нант» — 1:3 (1:1)

Голы: Лимбомб, 34 (0:1). Сансон, 39 (1:1). Бамба, 53 (1:2). Альваро Гонсалес, 90+1 — в свои ворота (1:3).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Сарр, Чалета-Цар, Камара (Стротман, 71), Сансон, Ронжье (Аке, 71), Пайет, Жермен (Лопес, 81), Бенедетто.

«Нант»: Лафон, Аппиа, Паллуа, Траоре, Абед, Блас (Крхин, 89), Жиротто, Луза, Бамба, Лимбомб (Туре, 74), Саймон.

Предупреждения: Амави, 44. Саймон, 45+1. Траоре, 61. Жиротто, 64.

Судья: Мигельгорри.

22 февраля. Марсель. Стадион «Велодром».