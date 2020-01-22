«Лион» вышел в финал Кубка лиги, обыграв «Лилль»

«Лион» переиграл «Лилль» в полуфинале Кубка французской лиги. Первый финалист турнира определился в серии пенальти.

В среду во втором полуфинале «ПСЖ» сыграет с «Реймсом».

Кубок французской лиги

1/2 финала

«Лион» — «Лилль» — 2:2 (1:1). Пенальти — 4:3

Голы: Ренату Санчеш, 13 (0:1). Дембеле, 17 — с пенальти (1:1). Ауар, 85 (2:1). Реми, 90 — с пенальти (2:2).

Серия пенальти: Бамба — 0:0 (вратарь). Дембеле — 1:0. Реми — 1:1. Террье — 2:1. Андре — 2:2. Корне — 3:2. Осимен — 3:3. Тиагу Мендес — 4:3. Ренату Санчеш — 4:3 (мимо).

«Лион»: Тэтэрушану, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Марсал, Тиагу Мендес, Ауар (Аннерсен, 90), Какере (Тузар, 53), Дембеле, Траоре (Террье, 68), Корне.

«Лилль»: Лео Жардим, Пье (Тиагу Джало, 71), Жозе Фонти, Габриэл, Мандава, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Реми, 78), Сумаре (Араужу, 87), Бамба, Осимен.

Предупреждения: Тиагу Мендес, 37. Мандава, 59. Марсал, 81. Рафаэл да Силва, 90+1. Марселу, 90+5.

Судья: Мийо.

21 января. Лион. Стадион «Люмьер».