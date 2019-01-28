"Лион" обсудит продление контракта Женезьо в конце марта

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас отметил, что клуб не будет спешить с продлением контракта главного тренера Брюно Женезьо, который возглавляет команду с декабря 2015 года. По его словам, торопиться в этом вопросе не стоит.

– Срочности нет, – цитирует AFP Оласа. – Ни к чему спешка. Он знает, что мы его ценим и уважаем. Думаю, обсудим все в конце марта. Конечно, не будем ждать конца сезона. Я суеверен. Мы много раз видели, как в других клубах ухудшались результаты после продления контрактов тренеров. Мне не хотелось бы, чтобы наша команда на этом этапе начала колебаться. У нас впереди большие задачи.