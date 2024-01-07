Кузяев забил за «Гавр» в кубковом матче против «Кан»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев забил гол в матче с «Кан» в 3-м раунде Кубка Франции — 2:1.

Россиянин отметился на 43-й минуте, обеспечив своей команде лидерство перед началом второго тайма.

Для Кузяева гол стал 3-м в 18 матчах за французский клуб в этом сезоне.