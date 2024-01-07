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Кузяев забил за «Гавр» в кубковом матче против «Кан»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев забил гол в матче с «Кан» в 3-м раунде Кубка Франции — 2:1.

Россиянин отметился на 43-й минуте, обеспечив своей команде лидерство перед началом второго тайма.

Для Кузяева гол стал 3-м в 18 матчах за французский клуб в этом сезоне.

Франция. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 16:30. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
Кан

Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Кан
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 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
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7
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 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
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