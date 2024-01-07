Кузяев забил за «Гавр» в кубковом матче против «Кан»
Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев забил гол в матче с «Кан» в 3-м раунде Кубка Франции — 2:1.
Россиянин отметился на 43-й минуте, обеспечив своей команде лидерство перед началом второго тайма.
Для Кузяева гол стал 3-м в 18 матчах за французский клуб в этом сезоне.
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|12
|4
|1
|42-14
|40
|
2
|Ницца
|17
|10
|5
|2
|19-9
|35
|
3
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-22
|33
|
4
|Брест
|17
|9
|4
|4
|25-15
|31
|
5
|Лилль
|17
|7
|7
|3
|21-14
|28
|
6
|Марсель
|17
|7
|6
|4
|25-18
|27
|
7
|Ланс
|17
|7
|5
|5
|21-17
|26
|
8
|Реймс
|17
|8
|2
|7
|22-23
|26
|
9
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|18-22
|23
|
10
|Ренн
|17
|4
|7
|6
|23-22
|19
|
11
|Монпелье
|17
|4
|7
|6
|19-21
|19
|
12
|Гавр
|17
|4
|7
|6
|16-19
|19
|
13
|Нант
|17
|5
|3
|9
|19-28
|18
|
14
|Метц
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
15
|Лион
|17
|4
|4
|9
|16-27
|16
|
16
|Тулуза
|17
|2
|8
|7
|15-23
|14
|
17
|Лорьян
|17
|2
|6
|9
|21-35
|12
|
18
|Клермон Фут
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
Результаты / календарь
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34 тур
|12.01
|23:00
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|13.01
|19:00
|
Монако – Реймс
|- : -
|13.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
|14.01
|15:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|14.01
|17:00
|
Брест – Монпелье
|- : -
|14.01
|17:00
|
Метц – Тулуза
|- : -
|14.01
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|- : -
|14.01
|19:05
|
Гавр – Лион
|- : -
|14.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|18
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|8
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|7
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|13
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|15
|1
|6
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