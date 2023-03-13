Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 08:53

Мбаппе: «Мусиала — топ-игрок»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джамал Мусиала.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о форварде «Баварии» Джамале Мусиале после очной встречи в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Топ-игрок, топ», — приводит слова Мбаппе журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Мюнхенская команда обыграла «ПСЖ» по сумме двух матчей (3:0) и прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне 20-летний немец сыграл за «Баварию» в 34 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 100 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Джамал Мусиала
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Франции: «Монако» уступил «Реймсу», «ПСЖ» обыграл «Брест» и другие матчи 27-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 21 3 3 68-26 66
2
 Марсель 27 17 5 5 51-27 56
3
 Ланс 27 15 9 3 44-21 54
4
 Монако 27 15 6 6 55-37 51
5
 Ренн 27 14 5 8 45-29 47
6
 Лилль 27 13 7 7 49-36 46
7
 Ницца 27 11 10 6 36-24 43
8
 Реймс 27 10 13 4 35-26 43
9
 Лорьян 27 12 7 8 40-36 43
10
 Лион 27 11 7 9 42-31 40
11
 Тулуза 27 10 5 12 43-46 35
12
 Клермон Фут 27 9 7 11 26-38 34
13
 Монпелье 27 10 3 14 42-46 33
14
 Нант 27 6 11 10 29-36 29
15
 Страсбур 27 4 11 12 32-46 23
16
 Брест 27 5 8 14 28-44 23
17
 Осер 27 5 8 14 23-49 23
18
 Аяччо 27 6 3 18 20-48 21
19
 Труа 27 4 8 15 36-59 20
20
 Анже 27 2 4 21 21-60 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 23:00
Лилль – Лион
 3 : 3
11.03 19:00
Осер – Ренн
 0 : 0
11.03 23:00
Брест – ПСЖ
 1 : 2
12.03 15:00
Клермон Фут – Ланс
 0 : 4
12.03 17:00
Аяччо – Монпелье
 0 : 1
12.03 17:00
Анже – Тулуза
 0 : 2
12.03 17:00
Лорьян – Труа
 2 : 0
12.03 17:00
Нант – Ницца
 2 : 2
12.03 19:05
Монако – Реймс
 0 : 1
12.03 22:45
Марсель – Страсбур
 2 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 16
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 22 2 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 21 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости