Мбаппе: «Мусиала — топ-игрок»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о форварде «Баварии» Джамале Мусиале после очной встречи в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Топ-игрок, топ», — приводит слова Мбаппе журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Мюнхенская команда обыграла «ПСЖ» по сумме двух матчей (3:0) и прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне 20-летний немец сыграл за «Баварию» в 34 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 100 миллионов евро.