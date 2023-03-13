Мбаппе: «Мусиала — топ-игрок»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о форварде «Баварии» Джамале Мусиале после очной встречи в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Топ-игрок, топ», — приводит слова Мбаппе журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.
Мюнхенская команда обыграла «ПСЖ» по сумме двух матчей (3:0) и прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В текущем сезоне 20-летний немец сыграл за «Баварию» в 34 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 100 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|21
|3
|3
|68-26
|66
|
2
|Марсель
|27
|17
|5
|5
|51-27
|56
|
3
|Ланс
|27
|15
|9
|3
|44-21
|54
|
4
|Монако
|27
|15
|6
|6
|55-37
|51
|
5
|Ренн
|27
|14
|5
|8
|45-29
|47
|
6
|Лилль
|27
|13
|7
|7
|49-36
|46
|
7
|Ницца
|27
|11
|10
|6
|36-24
|43
|
8
|Реймс
|27
|10
|13
|4
|35-26
|43
|
9
|Лорьян
|27
|12
|7
|8
|40-36
|43
|
10
|Лион
|27
|11
|7
|9
|42-31
|40
|
11
|Тулуза
|27
|10
|5
|12
|43-46
|35
|
12
|Клермон Фут
|27
|9
|7
|11
|26-38
|34
|
13
|Монпелье
|27
|10
|3
|14
|42-46
|33
|
14
|Нант
|27
|6
|11
|10
|29-36
|29
|
15
|Страсбур
|27
|4
|11
|12
|32-46
|23
|
16
|Брест
|27
|5
|8
|14
|28-44
|23
|
17
|Осер
|27
|5
|8
|14
|23-49
|23
|
18
|Аяччо
|27
|6
|3
|18
|20-48
|21
|
19
|Труа
|27
|4
|8
|15
|36-59
|20
|
20
|Анже
|27
|2
|4
|21
|21-60
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.03
|23:00
|
Лилль – Лион
|3 : 3
|11.03
|19:00
|
Осер – Ренн
|0 : 0
|11.03
|23:00
|
Брест – ПСЖ
|1 : 2
|12.03
|15:00
|
Клермон Фут – Ланс
|0 : 4
|12.03
|17:00
|
Аяччо – Монпелье
|0 : 1
|12.03
|17:00
|
Анже – Тулуза
|0 : 2
|12.03
|17:00
|
Лорьян – Труа
|2 : 0
|12.03
|17:00
|
Нант – Ницца
|2 : 2
|12.03
|19:05
|
Монако – Реймс
|0 : 1
|12.03
|22:45
|
Марсель – Страсбур
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|16
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|22
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|21
|2
|2
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