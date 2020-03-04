Нападающий «ПСЖ» Неймар является приоритетной целью «Барселоны» на летнее трансферное окно, сообщает Goal.com со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, «сине-гранатовым» придется заплатить за 28-летнего бразильца как минимум 180 миллионов евро. Издание сообщает, что из-за конфликта Неймара со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо атмосфера в раздевалке очень напряжена, в связи с чем уход футболиста из клуба может произойти уже летом.

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за рекордные 222 миллиона. Прошлым летом в СМИ регулярно появлялись сообщения о скором возвращении футболиста в Каталонию, однако в результате он остался в Париже.