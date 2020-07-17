Головин представил новую форму «Монако»

«Монако» на официальном сайте клуба представил домашнюю форму на сезоне-2020/21.

Футболка традиционно разделена по диагонали: верхняя часть красная, нижняя — белая. Шорты выполнены в красном цвете. В представлении экипировки принял участие российский полузащитник Александр Головин.

«Монако» по итогам сезона-2019/20 занял девятое место в чемпионате Франции.