Головин отдал голевую передачу в матче против «Страсбура»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился результативной передачей в игре против «Страсбура» в 29-м туре лиги 1.

Россиянин вышел на поле в стартовом составе монегасков и на 58-й минуте отдал голевую передачу на Эдана Диопа.

В текущем сезоне Головин провел 38 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 8 голевых передач. В феврале он продлил контракт с монегасками до 2026 года.