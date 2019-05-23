"Генгам" расторг контракт с главным тренером

"Генгам" на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Жосленом Гурвеннеком. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Бретонцы вернули французского специалиста по ходу этого сезона, чтобы он помог сохранить прописку в высшем дивизионе страны. Однако "Генгам" за тур до конца чемпионата вылетел во второй дивизион.

🚨📋 Communiqué Officiel Commun EAG / Jocelyn Gourvennec



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