Данте: "Я продлю контракт с "Ниццей"

Защитник "Ниццы" Данте сообщил, что продлит контракт с клубом.

- Мы договорились о контракте, я останусь здесь еще на один или два года, - сказал бразилец RMC Sport. - Это было обоюдное желание. Горжусь тем, что меня здесь все уважают и признают. Я упорно работаю, чтобы не разочаровать их. Я все еще молод, у меня большое желание играть.

35-летний бразилец в текущем сезоне провел 22 матча за "Ниццу". Его контракт истекает летом 2019 года.

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