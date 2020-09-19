«Челси» согласовал с «Ренном» трансфер вратаря Менди

Голкипер «Ренна» Эдуар Менди в ближайшее время может стать игроком «Челси», утверждает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Лондонцы согласовали с французским клубом трансфер 28-летнего футболиста примерно за 24 миллиона евро. Сам сенегалец уже давно договорился с «синими» о пятилетнем контракте.

Он должен в ближайшее время прилететь в Лондон, чтобы завершить медобследование.

В прошлом сезоне Менди провел за «Ренн» 24 игры и в девяти из них не пропустил голов.