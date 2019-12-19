«Бордо» проиграл «Бресту», «ПСЖ» разгромил «Ле Ман», «Амьен» обыграл «Ренн»
«Амьен» обыграл «Ренн» в матче 1/8 финала Кубка французской лиги (3:2). В других встречах «Бордо» уступил «Бресту» (0:2), «ПСЖ» разгромил «Ле Ман» (4:1), «Нант» проиграл «Страсбуру» (0:1), а «Сент-Этьен» выиграл у «Нима» (2:1).
Кубок французской лиги
1/8 финала
«Амьен» — «Ренн» — 3:2 (2:1)
Голы: Буриго, 27 — с пенальти (0:1). Зунгу, 34 (1:1). Мендоса, 41 (2:1). Юну, 73 (2:2). Монкондюи, 90+1 (3:2).
«Амьен»: Дрейер, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Лефор, Монкондюи, Зунгу, Гнаоре (Блен, 77), Конате (Лане, 62), Мендоса, Диабате (Корнетт, 77).
«Ренн»: Сален, Морель, Гнаньон, Ниамси, Боэй (Траоре, 46), Юну, Буриго, Гбохо (Да Кунья, 85), Камавинга, Дель Кастильо (Рафинья, 69), Тэ.
Предупреждения: Зунгу, 38. Рафинья, 89. Корнетт, 89.
Судья: Фраппар.
Амьен. Стадион «Стад де ла Ликорн».
«Брест» — «Бордо» — 2:0 (0:0)
Голы: Грансир, 50 (1:0). Шарбоннье, 63 (2:0).
«Брест»: Леон, Шардонне, Кастеллетто, Перро, Байн, Бело, Курт (Баттоккио, 72), Грансир, Мбок, Магнетти (Диалло, 76), Шарбоннье (Менди, 66).
«Бордо»: Костиль, Косьельни, Сабали, Бенито (Калу, 64), Йованович, Паблу, Тшуамени (Аит Беннассер, 78), Адли (Камано, 78), Башич, Бриан, Де Превиль.
Предупреждения: Магнетти, 21. Курт, 37. Тшуамени, 68.
Судья: Пиньяр.
Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
«Нант» — «Страсбур» — 0:1 (0:0)
Гол: Да Кошта, 78.
«Нант»: Ольеро, Аппиа, Ваге, Траоре, Басила, Абед, Бенавенте (Бамба, 60. Блас, 76), Мутуссами, Перейра де Са (Луза, 62), Саймон, Юан.
«Страсбур»: Камара, Лала, Митрович, Джикю, Ндур (Лебо, 87), Корнье (Каси, 69), Льенар, Сиссоко, Фофана (Прцич, 69), Да Кошта, Зохи.
Судья: Ваттеллье.
Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».
«Ним» — «Сент-Этьен» — 1:2 (0:1)
Голы: Бенкедим, 38 (0:1). Инджай Коррея, 49 (0:2). Стояновски, 67 (1:2).
«Ним»: Диас, Бриансон (Мартинес, 72), Паке, Буадес, Гессум, Сент-Люс, Филиппото (Ферхат, 46), Валерио, Валлс (Сарр, 42), Дульевич, Стояновски.
«Сент-Этьен»: Мулен, Перрен, Трауко, Паленсия, Фофана, Мукуди, М`Вила, Юссуф, Бенкедим (Норден, 81), Инджай Коррея (Буанга, 61), Берич (Камара, 57).
Предупреждение: Юссуф, 82.
Судья: Готье.
Ним. Стадион «Стад де Костьер».
«Ле Ман» — «ПСЖ» — 1:4 (0:3)
Голы: Сарабия, 21 (0:1). Шупо-Мотинг, 40 (0:2). Мбаппе, 41 (0:3). Ди Мария, 47 (0:4). Манзала, 53 (1:4).
Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).
Ле-Ман. Стадион «ММАрена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/cup/2019-2020/playoff/