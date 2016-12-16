08:21 16 декабря | ФУТБОЛ — Франция

Балотелли больше всех зарабатывает в "Ницце"

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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли является самым высокооплачиваемым игроком в своей команде, сообщает L'Equipe. 26-летний итальянец, перебравшийся во Францию летом из "Ливерпуля", зарабатывает в месяц 450 тысяч евро. На втором месте расположился защитник Данте с окладом в 250 тысяч евро, а замыкает тройку полузащитник Юнес Беланда, имеющий зарплату в 200 тысяч евро. Примечателен тот факт, что все эти игроки пришли в команду минувшим летом. Кроме того, остальные футболисты "Ниццы" не зарабатывают больше 80 тысяч евро в месяц.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Vlad_kz

Пишут, что никто не получает более 80 000, а в приведённой таблице на четвёртом месте 85 000.

14:49 16 декабря

shpasic

Денисова на него нет!

11:26 16 декабря

Судья Ананас

Если бы у него была зарплата 450 В НЕДЕЛЮ, то он был бы самым высокооплачиваемым игроком в мире! Получал бы больше чем Месси и Роналдо. В своем уме? 1 800 000 в месяц * на 12 = 21 600 000 в год! Вы о чем парни? И так за его игру 450 в месяц много платят...

10:49 16 декабря

Thergothon

Сомневаюсь, что в месяц... Просто тогда вот это не в тему: Кроме того, остальные футболисты "Ниццы" не зарабатывают больше 80 тысяч евро в неделю.

08:49 16 декабря

Thergothon

Так в месяц или в неделю?

08:48 16 декабря

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