Балотелли больше всех зарабатывает в "Ницце"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли является самым высокооплачиваемым игроком в своей команде, сообщает L'Equipe. 26-летний итальянец, перебравшийся во Францию летом из "Ливерпуля", зарабатывает в месяц 450 тысяч евро. На втором месте расположился защитник Данте с окладом в 250 тысяч евро, а замыкает тройку полузащитник Юнес Беланда, имеющий зарплату в 200 тысяч евро. Примечателен тот факт, что все эти игроки пришли в команду минувшим летом. Кроме того, остальные футболисты "Ниццы" не зарабатывают больше 80 тысяч евро в месяц.
L'Equipe have published the 11 biggest monthly salaries at Nice. #OGCN pic.twitter.com/DuhzlUsKgR– Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) 15 декабря 2016 г.
Vlad_kz
Пишут, что никто не получает более 80 000, а в приведённой таблице на четвёртом месте 85 000.
14:49 16 декабря
shpasic
Денисова на него нет!
11:26 16 декабря
Судья Ананас
Если бы у него была зарплата 450 В НЕДЕЛЮ, то он был бы самым высокооплачиваемым игроком в мире! Получал бы больше чем Месси и Роналдо. В своем уме? 1 800 000 в месяц * на 12 = 21 600 000 в год! Вы о чем парни? И так за его игру 450 в месяц много платят...
10:49 16 декабря
Thergothon
Сомневаюсь, что в месяц... Просто тогда вот это не в тему: Кроме того, остальные футболисты "Ниццы" не зарабатывают больше 80 тысяч евро в неделю.
08:49 16 декабря
Thergothon
Так в месяц или в неделю?
08:48 16 декабря