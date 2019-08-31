«Анже» обыграл «Дижон» и вышел на третье место в лиге 1
«Анже» обыграл «Дижон» в матче 4-го тура чемпионата Франции - 2:0. Это позволило клубу выйти на третье место в лиге 1.
Чемпионат Франции
Лига 1
4-й тур
«Тулуза» — «Амьен» — 2:0 (0:0)
Голы: Макенго, 49 (1:0). Кулурис, 59 (2:0).
«Тулуза»: Рейне, Силла, Морейра, Амиан, Диаките, Венкер, Макенго (Саид, 78), Буагар (Сидибе, 67), Доссеви, Градель (Лейя Исека, 87), Кулурис.
«Амьен»: Гюртнер, Жалле, Калабрези, Алеесами, Лефор, Зунгу (Корнетт, 72), Блен, Гнаоре, Какюта, Гирасси (Конате, 62), Аколо (Тимит, 82).
Предупреждение: Лефор, 22.
Судья: Батта.
31 августа. Тулуза. Стадион Муниципальный.
«Нант» — «Монпелье» — 1:0 (0:0)
Гол: Туре, 84.
«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Паллуа, Траоре, Абед, Туре, Жиротто, Луза (Бенавенте, 82), Бамба (Мутуссами, 90+2), Кулибали, Саймон.
«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Мендеш, Суке, Ойонго, Ле Таллек (Ристич, 87), Ферри, Молле (Долли, 77), Делор (Камара, 87), Лаборд.
Предупреждения: Мендеш, 28. Бамба, 33. Лаборд, 45+1. Абед, 71.
Судья: Абед.
31 августа. Нант. Стадион «Stade de la Beaujoire — Louis Fonteneau».
«Ним» — «Брест» — 3:0 (2:0)
Голы: Ферхат, 2 (1:0). Валлс, 33 (2:0). Денки, 90+3 (3:0).
«Ним»: Бернардони, Мартинес, Мигель, Бриансон, Алакуш, До (Сарр, 85), Ферхат, Филиппото (Денки, 90+2), Валлс, Рипар, Дульевич (Фомба, 56).
«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Кастеллетто, Перро, Фоссюрье, Лан, Курт (Отре, 75), Баттоккио (Белькебла, 46), Грансир (Кардона, 46), Диалло, Шарбоннье.
Предупреждения: Перро, 13. Шардонне, 15. Курт, 28. Кастеллетто, 71. Фомба, 79. Денки, 90+4.
Судья: Леонар.
31 августа. Ним. Стадион «Stade Des Costieres».
«Анже» — «Дижон» — 2:0 (0:0)
Голы: Музинга, 50 — в свои ворота (1:0). Эль Мелали, 71 (2:0).
«Анже»: Бютель, Бамба, Траоре, Тома, Аит Нури, Мангани, Капель, Сантамария, Перейра Лаж (Нинга, 57), Алиуи (Баокен, 69), Эль Мелали (Тиуб, 80).
«Дижон»: Рунарссон, Экуэле Манга, Агерд, Кулибали (Мавидиди, 40), Альфонс, Музинга, Саммаритано (Мендиль, 76), Амальфитано, Ндонг, Марье (Лотоа, 20), Бальде.
Предупреждения: Бальде, 43. Музинга, 86.
Судья: Пиньяр.
31 августа. Анже. Стадион «Раймон Копа».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/