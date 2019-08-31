«Анже» обыграл «Дижон» и вышел на третье место в лиге 1

«Анже» обыграл «Дижон» в матче 4-го тура чемпионата Франции - 2:0. Это позволило клубу выйти на третье место в лиге 1.

Чемпионат Франции

Лига 1

4-й тур

«Тулуза» — «Амьен» — 2:0 (0:0)

Голы: Макенго, 49 (1:0). Кулурис, 59 (2:0).

«Тулуза»: Рейне, Силла, Морейра, Амиан, Диаките, Венкер, Макенго (Саид, 78), Буагар (Сидибе, 67), Доссеви, Градель (Лейя Исека, 87), Кулурис.

«Амьен»: Гюртнер, Жалле, Калабрези, Алеесами, Лефор, Зунгу (Корнетт, 72), Блен, Гнаоре, Какюта, Гирасси (Конате, 62), Аколо (Тимит, 82).

Предупреждение: Лефор, 22.

Судья: Батта.

31 августа. Тулуза. Стадион Муниципальный.

«Нант» — «Монпелье» — 1:0 (0:0)

Гол: Туре, 84.

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Паллуа, Траоре, Абед, Туре, Жиротто, Луза (Бенавенте, 82), Бамба (Мутуссами, 90+2), Кулибали, Саймон.

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Мендеш, Суке, Ойонго, Ле Таллек (Ристич, 87), Ферри, Молле (Долли, 77), Делор (Камара, 87), Лаборд.

Предупреждения: Мендеш, 28. Бамба, 33. Лаборд, 45+1. Абед, 71.

Судья: Абед.

31 августа. Нант. Стадион «Stade de la Beaujoire — Louis Fonteneau».

«Ним» — «Брест» — 3:0 (2:0)

Голы: Ферхат, 2 (1:0). Валлс, 33 (2:0). Денки, 90+3 (3:0).

«Ним»: Бернардони, Мартинес, Мигель, Бриансон, Алакуш, До (Сарр, 85), Ферхат, Филиппото (Денки, 90+2), Валлс, Рипар, Дульевич (Фомба, 56).

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Кастеллетто, Перро, Фоссюрье, Лан, Курт (Отре, 75), Баттоккио (Белькебла, 46), Грансир (Кардона, 46), Диалло, Шарбоннье.

Предупреждения: Перро, 13. Шардонне, 15. Курт, 28. Кастеллетто, 71. Фомба, 79. Денки, 90+4.

Судья: Леонар.

31 августа. Ним. Стадион «Stade Des Costieres».

«Анже» — «Дижон» — 2:0 (0:0)

Голы: Музинга, 50 — в свои ворота (1:0). Эль Мелали, 71 (2:0).

«Анже»: Бютель, Бамба, Траоре, Тома, Аит Нури, Мангани, Капель, Сантамария, Перейра Лаж (Нинга, 57), Алиуи (Баокен, 69), Эль Мелали (Тиуб, 80).

«Дижон»: Рунарссон, Экуэле Манга, Агерд, Кулибали (Мавидиди, 40), Альфонс, Музинга, Саммаритано (Мендиль, 76), Амальфитано, Ндонг, Марье (Лотоа, 20), Бальде.

Предупреждения: Бальде, 43. Музинга, 86.

Судья: Пиньяр.

31 августа. Анже. Стадион «Раймон Копа».