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Андре Виллаш-Боаш: «В «Марселе» изменился менталитет игроков»

10:33
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш остался доволен победой над «Нимом» (3:1) в матче чемпионата Франции. Он отметил, что команда при нем изменилась.

— Было очень важно победить. Все нервничали, нам нужно было проявить терпение, — цитирует AFP Виллаш-Боаша. — Очевидно, что первый гол придал нам большую уверенность и спокойствие. Мы поняли, что выиграем матч. Вторая часть сезона у нас начнется с тяжелых матчей. Сейчас команда подобрана качественная. Каждый по ходу сезона изменил свой менталитет, что позволяет нам подняться на второе место в лиге 1.

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