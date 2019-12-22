Андре Виллаш-Боаш: «В «Марселе» изменился менталитет игроков»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш остался доволен победой над «Нимом» (3:1) в матче чемпионата Франции. Он отметил, что команда при нем изменилась.

— Было очень важно победить. Все нервничали, нам нужно было проявить терпение, — цитирует AFP Виллаш-Боаша. — Очевидно, что первый гол придал нам большую уверенность и спокойствие. Мы поняли, что выиграем матч. Вторая часть сезона у нас начнется с тяжелых матчей. Сейчас команда подобрана качественная. Каждый по ходу сезона изменил свой менталитет, что позволяет нам подняться на второе место в лиге 1.