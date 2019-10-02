Александр Головин: «Монако» больше не будет мальчиками для битья»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью пресс-службе клуба рассказал о кризисе в составе команды.

В минувшем сезоне красно-белые боролись за выживание и в итоге заняли 17-е место в чемпионате Франции. Головин провел 35 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

23-летний россиянин перешел в «Монако» летом 2018 года. Его контракт с клубом истекает в 2023-м.

— Я играл в ЦСКА, и у меня в карьере не было таких ситуаций, что приходилось бороться за выживание, — сказал Головин в интервью пресс-службе клуба. — Но это опыт для всех нас, это очень непростое время, ты учишься, закаляешься. К этому сезону каждый в нашей команде подошёл максимально злым. Мы больше не будем мальчиками для битья.



Не знаю, кто бы помог в то время. Для Анри это был первый опыт. Он впервые был главным тренером в этой ситуации, было тяжело. Нельзя винить тренера, просто ситуация так сложилась. Он очень хороший тренер. Я заметил, что он любит молодых игроков. Просто попал в неудачное время.



Была непонятная ситуация. В середине сезона Жардима уволили, потом снова вернули. Он очень много принёс в нашу команду, много общается с игроками. Пытается подбодрить, если что-то не получается. Пытается зарядить команду на следующую игру, поддерживает хорошую атмосферу, это на нас влияет. Чтобы не было никакого негатива, чтобы все люди улыбались.