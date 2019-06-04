Адвокат: Неймар добровольно придет в полицию

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар добровольно придет в полицию, чтобы дать показания. Об этом сообщил адвокат футболиста Дави Танжерино. Ранее стало известно, что его обвиняют в изнасиловании.

- Неймар придет добровольно, это решение давно был принято, - цитирует адвоката Fox Sports. - Остается найти день, который будет удобен для полиции. Неймар больше остальных заинтересован в выяснении всех обстоятельств.

Ранее стало известно, что бразильцу грозит до пяти лет тюрьмы. Как сообщает Globoesporte, 3 июня полиция начнет расследование и вызовет бразильца, а также девушку, которая обвиняет его в этом преступлении, для дачи показаний. Кроме того, будут изучены их мобильные телефоны.

Расследование будет проведено из-за того, что Неймар опубликовал интимные изображения девушки. В Бразилии подобное деяние считается преступлением, согласно статье 281-С Уголовного кодекса страны.

Ранее девушка, имя которой не разглашается, подала заявление в полицию, в котором сообщила, что футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр