Адиль Рами: "После чемпионата мира я был опустошен"

Защитник "Марселя" Адиль Рами признался, что после победы на чемпионате мира в России со сборной Франции был выхолощен морально. По его словам, психологически было сложно собраться.

– У меня было выгорание, – цитирует Le Figaro Рами. – Я был истощен морально и физически после чемпионата мира. Не хватило отдыха, я не успел очистить голову. Я даже не ощущал запаха газона, не хотелось атаковать нападающих. Я заставлял себя, но не мог этого делать. Иногда даже срывал агрессию на окружающих, которые просили меня сфотографироваться. Был достаточно груб со своими близкими, что мне очень не нравится в себе. Но это все прошло. Сейчас я снова испытываю голод. После тренировок занимаюсь бегом или боксом. Так что нападающим снова есть чего опасаться.