Нападающий «Виссел Кобе» Давид Вилья стал владельцем американского клуба «Куинсборо». Об этом сообщил сам спортсмен в своем Instagram.

«Куинсборо» начнет свое выступление в 2021 году во втором по силе чемпионате США и Канады. Вилья будет президентом клуба вместе с группой инвесторов во главе с Джонатаном Крейном.

Ранее Вилья выступал в МЛС за «Нью-Йорк Сити» с 2014-го по 2018 год. В 2016 году 37-летний форвард стал самым ценным игроком сезона.