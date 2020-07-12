Умер олимпийский чемпион в составе сборной Венгрии Лайош Сюч

Скончался бывший защитник сборной Венгрии Лайош Сюч. Об этом сообщает Twitter его бывшего клуба «Ференцвароша». Ему было 76 лет.

Sz?cs Lajos, Olympic champion football player of FTC is no longer with us. Rest In Peace! ? pic.twitter.com/vwe3WFJAoC — Ferencv?rosi TC (@Fradi_HU) July 12, 2020

Выступал за клубы «Дорог Баньяш», «Ференцварош», «Гонвед», «Вашаш» и «Хевиз», а также сборную Венгрии. В составе сборной он выиграл 1968 года и стал серебряным призером Игр 1972 года. В 1968 году он был признан лучшим футболистом олимпийского турнира, забив четыре мяча.

В составе «Ференцвароша» дважды становился чемпионом Венгрии и стал финалистом Кубка Ярмарок. После завершения карьеры работал в клубе тренером по физподготовке, тренером юношеской и молодежной команд, тренером-консультантом.