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Умер олимпийский чемпион в составе сборной Венгрии Лайош Сюч

15:43
Лайош Сюч. Фото ФК "Ференцварош".
Лайош Сюч. Фото ФК "Ференцварош".
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Скончался бывший защитник сборной Венгрии Лайош Сюч. Об этом сообщает Twitter его бывшего клуба «Ференцвароша». Ему было 76 лет.

Выступал за клубы «Дорог Баньяш», «Ференцварош», «Гонвед», «Вашаш» и «Хевиз», а также сборную Венгрии. В составе сборной он выиграл 1968 года и стал серебряным призером Игр 1972 года. В 1968 году он был признан лучшим футболистом олимпийского турнира, забив четыре мяча.

В составе «Ференцвароша» дважды становился чемпионом Венгрии и стал финалистом Кубка Ярмарок. После завершения карьеры работал в клубе тренером по физподготовке, тренером юношеской и молодежной команд, тренером-консультантом.

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