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Сегодня, 08:29

Суарес объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая

Владислав Маслов
Корреспондент
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Луис Суарес.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Уругвая и «Интер Майами» Луис Суарес объявил о завершении карьеры в национальной команде.

В пятницу, 6 сентября, Суарес проведет свой последний матч за сборную против Парагвая в рамках отборочного турнира к ЧМ-2026.

«Мне трудно это говорить, но это будет последняя игра в сборной моей страны. Я думал об этом и анализировал, и сейчас самое подходящее время. У меня есть свои причины, но это сложно, очень сложно... но пришло время. Я буду играть с тем же энтузиазмом, с которым я играл свою первую игру в 2007 году, с тем же желанием, что и тот 19-летний игрок. Мне 37 лет, и мне очень сложно сыграть на следующем чемпионате мира. Я ухожу сам, не из-за травм и не потому, что меня перестали вызывать», — цитирует Суареса испанская Marca.

37-летний форвард провел за сборную 142 матча и забил 69 голов, став бронзовым призером ЧМ-2010, а также обладателем Кубка Америки-2011 и бронзовых медалей турнира (2024). Суарес является лучшим бомбардиром в истории команды и 2-м по количеству сыгранных матчей после Диего Година (159).

Источник: Marca
Луис Суарес
Сборная Уругвая по футболу
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