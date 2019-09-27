«Спортинг» объявил имя нового главного тренера
19:18
Новым главным тренером «Спортинга» стал Жорже Силас. С 43-летним специалистом заключен контракт до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт португальского клуба.
Ранее клуб уволил Марселя Кайзера. Исполняющим обязанности главного тренера команды был наставник молодежной команды «львов» Леонел Понтеш.
После шести туров «Спортинг» набрал 8 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
.@J_silas10, s?cio 65.348-0, ? o novo treinador do #SportingCP ?— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) September 27, 2019
Bem-vindo! ?#Silas?Le?o pic.twitter.com/jxWUIf7g14
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...