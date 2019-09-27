Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Спортинг» объявил имя нового главного тренера

19:18
Теги:

Новым главным тренером «Спортинга» стал Жорже Силас. С 43-летним специалистом заключен контракт до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт португальского клуба.

Ранее клуб уволил Марселя Кайзера. Исполняющим обязанности главного тренера команды был наставник молодежной команды «львов» Леонел Понтеш.

После шести туров «Спортинг» набрал 8 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир