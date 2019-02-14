"Сан-Паулу" выбыл из Кубка Либертадорес

"Сан-Паулу" сыграл вничью с "Тальересом" в ответном матче 2-го отборочного раунда Кубка Либертадорес (0:0). Бразильский клуб выбыл из турнира.
В других встречах "Либертад" переиграл "Стронгест" (5:1), "Каракас" благодаря голу на выезде прошел "Дельфин", а "Мельгар" по сумме двух игр взял верх над "Универсидад де Чили".
Кубок Либертадорес
2-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Либертад" (Парагвай) - "Стронгест" (Боливия) - 5:1 (1:1)
Голы: Мартинес, 31 (1:0). Мачадо, 44 (1:1). Мартинес, 61 (2:1). Мартинес, 77 (3:1). Кардосо, 87 (4:1). Коуго, 90+3 (5:1).
Удаление: Ортис (С), 73.
Асунсьон. Стадион Николаса Леоса.
Первый матч - 1:1.
"Каракас" (Венесуэла) - "Дельфин" (Эквадор) - 0:0
Каракас. Олимпийский стадион Центрального университета Венесуэлы.
Первый матч - 1:1.
"Сан-Паулу" (Бразилия) - "Тальерес" (Аргентина) - 0:0
Удаление: Эвертон (С), 80.
Сан-Паулу. Стадион "Морумби".
Первый матч - 0:2.
"Универсидад де Чили" (Чили) - "Мельгар" (Перу) - 0:0
Удаление: Фрейтас (М), 78.
Сантьяго. Стадион Насиональ Хулио Мартинес Праданос.
Первый матч - 0:1.