Экс-игрок «Рубина» Дрейер забил победный гол в матче «Сан-Диего» и «Толуки»

«Сан-Диего» победил «Толуку» в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 3:2. Игра проходила на стадионе «Снапдрэгон» в Сан-Диего.

У хозяев поля забили Диего (дубль) и экс-нападающий «Рубина» датчанин Андерс Дрейер, на счету которого победный гол. У гостей отличились Хесус Гальярдо и Элиньо, которые реализовали пенальти.

С 12-й минуты американская команда играла в меньшинстве после удаления Маркуса Ингвартсена. На 88-й минуте удалили еще одного игрока «Сан-Диего» — Ману Дуа.

Ответный матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ пройдет в Толуке 19 марта.

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