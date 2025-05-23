Родригао подписал двухлетний контракт с «Црвеной Звездой»

Экс-защитник «Зенита» Родригао стал игроком «Црвены Звезды», сообщает пресс-служба белградского клуба.

Отмечается, что 29-летний бразилец подписал с чемпионами Сербии двухлетний контракт.

В России Родригао с 2021 года выступал за «Сочи», а в 2022 году перешел в «Зенит». На счету защитника 56 матчей за сине-бело-голубых, в которых он отметился 3 голами. В составе «Зенита» он стал двукратным чемпионом России, один раз обладателем Кубка России и дважды обладателем Суперкубка страны.

В феврале 2025 года футболист расторг контракт с петербургским клубом.