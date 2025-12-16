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Рэмзи назвал расторжение контракта с «Пумас» неожиданностью

Павел Лопатко

Бывший полузащитник «Пумас» Аарон Рэмзи прокомментировал уход из мексиканской команды. Контракт с футболистом был расторгнут 31 октября 2025 года.

«Я хотел бы поблагодарить мексиканский народ за доброту и щедрость и за то, что я и моя семья почувствовали себя так тепло принятыми в Мехико. Я также хочу выразить огромную благодарность главному тренеру, тренерскому штабу и особенно медицинскому персоналу за помощь в преодолении трудного периода, связанного с травмами.

С их помощью и благодаря большой работе я был готов и в игровой форме к оставшимся матчам и с нетерпением ждал возможности отдать все лучшее «Пумас». К сожалению, мой контракт был расторгнут, что стало неожиданностью и, очевидно, разочарованием. Поэтому у меня не было другого выбора, кроме как вернуться домой в Уэльс. Еще раз спасибо за всю поддержку за время, проведенное в Мексике. Это прекрасное место, и мы обязательно скоро приедем снова», — написал 34-летний валлиец в соцсети.

За мексиканскую команду Рэмзи сыграл в шести матчах, сделал одну результативную передачу. Также он играл за «Кардифф Сити», «Арсенал», «Ноттингем Форест», «Ювентус», «Рейнджерс» и «Ниццу».

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Аарон Рэмзи
ФК УНАМ Пумас
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