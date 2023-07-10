Полузащитник «Ференцвароша» Лончар станет игроком «Астаны»

Полузащитник «Ференцвароша» Степан Лончар продолжит карьеру в «Астане», утверждает Meta-ratings.kz.

По информации источника, боснийский футболист перейдет в казахстанский клуб на правах аренды. Отмечается, что полузащитник прибудет в расположение команды во вторник, 11 июля.

В минувшем сезоне Лончар выступал за «Кортрейк» на правах аренды из «Ференцвароша». 26-летний игрок провел 22 матча в составе бельгийского клуба и отметился 1 голевой передачей.

«Астана» является 7-кратным чемпионом Казахстана, 3-кратным обладателем Кубка Казахстана и 5-кратным обладателем Суперкубка своей страны.