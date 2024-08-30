Польских судей за пьянку отстранили на год

Дисциплинарный комитет Польского футбольного союза (ПФС), рассмотрев дело о нарушении общественного порядка и правил поведения судьями Бартошем Франковски и Томашем Мусиалом, каждого из них отстранил на год и оштрафовал на 25 тысяч злотых (примерно 600 тысяч рублей).

Можно сказать, что арбитрам повезло — их не дисквалифицировали пожизненно. К тому же наказание разделено: пять месяцев они на самом деле пропустят, а еще на семь отстранены условно с испытательным сроком в два года. То есть сравнительно скоро они приступят к работе.

Франковски и Мусиал в начале августа должны были обслуживать в Люблине матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Динамо» К — «Рейнджерс». Однако в ночь перед игрой были задержаны полицией в состоянии алкогольного опьянения. К тому же они украли дорожный знак. Оба потом оказались в вытрезвителе, а УЕФА их оперативно заменил на других рефери.

Впоследствии арбитры дали объяснения представителям ПФС, признали свою вину и выразили сожаление по поводу случившегося. Первоначально оба были отстранены от судейства на 90 дней.