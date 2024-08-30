Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Судейство

Сегодня, 11:42

Польских судей за пьянку отстранили на год

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бартош Франковски.
Фото Global Look Press

Дисциплинарный комитет Польского футбольного союза (ПФС), рассмотрев дело о нарушении общественного порядка и правил поведения судьями Бартошем Франковски и Томашем Мусиалом, каждого из них отстранил на год и оштрафовал на 25 тысяч злотых (примерно 600 тысяч рублей).

Можно сказать, что арбитрам повезло — их не дисквалифицировали пожизненно. К тому же наказание разделено: пять месяцев они на самом деле пропустят, а еще на семь отстранены условно с испытательным сроком в два года. То есть сравнительно скоро они приступят к работе.

Франковски и Мусиал в начале августа должны были обслуживать в Люблине матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Динамо» К — «Рейнджерс». Однако в ночь перед игрой были задержаны полицией в состоянии алкогольного опьянения. К тому же они украли дорожный знак. Оба потом оказались в вытрезвителе, а УЕФА их оперативно заменил на других рефери.

Впоследствии арбитры дали объяснения представителям ПФС, признали свою вину и выразили сожаление по поводу случившегося. Первоначально оба были отстранены от судейства на 90 дней.

1
Читайте также
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
Слуцкий признался, что не понимает скептического отношения к Дзюбе
На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16
Удар в голову, Вовченко унесли на носилках, Разин в бешенстве увел «Магнитку» со льда. Громкий скандал в матче чемпиона КХЛ!
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости