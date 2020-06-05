Майкл Брэдли: «Трамп совершенно пуст. В его теле нет морального стержня»

Полузащитник «Торонто» Майкл Брэдли, выступавший за «Рому», раскритиковал президента США Дональда Трампа.

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции было предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США. В поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— Наш президент совершенно пуст, — приводит слова Брэдли Goal. — В его теле нет морального стержня, нет лидерства. Нет лидерства у президента, у сенаторов-республиканцев, которые отсиживаются и с головой замешаны во всем, что он делал последние 3,5 года.

Я злюсь, я в ужасе, мне грустно, и я полон решимости сделать все, что в моих силах, чтобы попытаться исправить ситуацию. Потому что это должно закончиться. И мы все должны быть частью этого изменения. Если мы хотим, чтобы у нас появился какой-то шанс, то Трамп не может быть президентом, все просто.

Я просто надеюсь, что люди смогут пойти на выборы в ноябре и подумать не только о том, что им выгодно, а о том, что хорошо для их собственного статуса, их бизнеса, их налоговой декларации. Надеюсь, что люди могут пойти на выборы и понять, что во многих отношениях будущее нашей страны и будущее нашей демократии поставлено на карту. Нам нужно как можно больше людей, чтобы понять это на реальном уровне. Еще четыре года с Трампом на посту президента будет ужасом для многих жителей страны.