Кудряшов в стартовом составе «Антальяспора» на матч с «Кайсериспором»
13:09
«Антальяспор» назвал стартовый состав на матч 21-го тура турецкой Суперлиги с «Кайсериспором». Российский защитник Федор Кудряшов в числе стартовых 11-ти футболистов.
? Hes Kablo Kayserispor x Fraport TAV Antalyaspor— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 9, 2020
?lk 11: Boffin, Charles, Kudryashov, Fredy, Chico, Amilton, N'Dinga, Sinan, Hakan, Veysel, B?nyamin.
Yedekler: Yakup Mert, Ferhat, Ersan, Eren, Do?ukan, Podolski, Mukairu, Ufuk, Harun.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/NTttSsqSXv
Матч «Кайсериспор» — «Антальяспор» начнется в 13.30 по московскому времени. 32-летний Кудряшов в текущем сезоне провел три матча в чемпионате Турции. Он перешел зимой из «Сочи» как свободный агент. За сочинский клуб он провел 16 матчей и забил один гол.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...