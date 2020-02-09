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Кудряшов в стартовом составе «Антальяспора» на матч с «Кайсериспором»

13:09
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«Антальяспор» назвал стартовый состав на матч 21-го тура турецкой Суперлиги с «Кайсериспором». Российский защитник Федор Кудряшов в числе стартовых 11-ти футболистов.

Матч «Кайсериспор» — «Антальяспор» начнется в 13.30 по московскому времени. 32-летний Кудряшов в текущем сезоне провел три матча в чемпионате Турции. Он перешел зимой из «Сочи» как свободный агент. За сочинский клуб он провел 16 матчей и забил один гол.

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