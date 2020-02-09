Кудряшов в стартовом составе «Антальяспора» на матч с «Кайсериспором»

«Антальяспор» назвал стартовый состав на матч 21-го тура турецкой Суперлиги с «Кайсериспором». Российский защитник Федор Кудряшов в числе стартовых 11-ти футболистов.

? Hes Kablo Kayserispor x Fraport TAV Antalyaspor



?lk 11: Boffin, Charles, Kudryashov, Fredy, Chico, Amilton, N'Dinga, Sinan, Hakan, Veysel, B?nyamin.



Yedekler: Yakup Mert, Ferhat, Ersan, Eren, Do?ukan, Podolski, Mukairu, Ufuk, Harun.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/NTttSsqSXv — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 9, 2020

Матч «Кайсериспор» — «Антальяспор» начнется в 13.30 по московскому времени. 32-летний Кудряшов в текущем сезоне провел три матча в чемпионате Турции. Он перешел зимой из «Сочи» как свободный агент. За сочинский клуб он провел 16 матчей и забил один гол.