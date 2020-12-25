Количество участников Лиги чемпионов КОНКАКАФ будет увеличено

Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни рассказал, что в 2023 году количество участников Лиги чемпионов будет увеличено. В этом сезоне турнир выиграл мексиканский «Тигрес».

— У нас есть возможность сделать все правильно, обучаясь у других турниров, а также подчеркивая, насколько велико это соперничество, будь то канадский клуб против клуба MLS, MLS против мексиканской лиги, чемпионат Гондураса против MLS, — сказал Монтальяни в интервью TSN.