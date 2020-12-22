Источник: Каррера будет уволен с поста главного тренера АЕК
Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщил в Twitter журналист Sportime Яннис Хорианопулос.
«Массимо Карреру скоро уволят из АЕКа», — написал Хорианопулос.
АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции. Ранее команда не смогла выйти в плей-офф Лиги Европы.
Соглашение экс-тренера «Спартака» с АЕК рассчитано до 2021 года.
Напомним, Каррера тренировал московский «Спартак» с 2016-го по 2018 год. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17.
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