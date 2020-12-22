Источник: Каррера будет уволен с поста главного тренера АЕК

Главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщил в Twitter журналист Sportime Яннис Хорианопулос.

«Массимо Карреру скоро уволят из АЕКа», — написал Хорианопулос.

АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции. Ранее команда не смогла выйти в плей-офф Лиги Европы.

Соглашение экс-тренера «Спартака» с АЕК рассчитано до 2021 года.

Напомним, Каррера тренировал московский «Спартак» с 2016-го по 2018 год. Под его руководством красно-белые выиграли чемпионат России-2016/17.