Иньеста стал капитаном "Виссел Кобе"

Полузащитник Андрес Иньеста стал новым капитаном "Виссел Кобе". Его напарниками будут защитник Дайго Ниси и полузащитник Хотару Ямагути, сообщает Твиттер японского клуба.
Легендарный испанец сменил в этом качестве немецкого форварда Лукаса Подольски, который ранее отказался от капитанской повязки.
"Виссел Кобе" занимает 11-е место в турнирной таблице японской лиги.
新キャプテン： アンドレス イニエスタ選手– ヴィッセル神戸 (@visselkobe) 23 апреля 2019 г.
副キャプテン： 西大伍選手、山口蛍選手
New Captain/Primer capitán: Andres Iniesta
Co-captains/Co-capitanes: Daigo Nishi & Hotaru Yamaguchi #visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/YM0UbnqBBL
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