Иньеста стал капитаном "Виссел Кобе"

Полузащитник Андрес Иньеста стал новым капитаном "Виссел Кобе". Его напарниками будут защитник Дайго Ниси и полузащитник Хотару Ямагути, сообщает Твиттер японского клуба.

Легендарный испанец сменил в этом качестве немецкого форварда Лукаса Подольски, который ранее отказался от капитанской повязки.

"Виссел Кобе" занимает 11-е место в турнирной таблице японской лиги.