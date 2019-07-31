Главный тренер "Нефтчи": "Не будем отсиживаться в обороне"

Главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин рассказал о настрое команды в преддверии ответного матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы против тульского "Арсенала". В первой встрече в Туле клуб из Азербайджана одержал победу со счетом 1:0.

"Ответный матч будет тяжелее первой игры, ведь "Арсенал" будет действовать напористее в атаке в попытке отыграться, – приводит слова тренера ТАСС. – Но мы не будем отсиживаться в обороне, играя на удержание счета, и постараемся показать свой футбол.

Не стоит забывать, что команда играет в российской премьер-лиге, сильном чемпионате. Это сильная команда, которая показала свой уровень в первом матче. Так что не считаю, что "Нефтчи" имеет преимущество. Мы понимаем, что нас ждет трудная игра".

Ответная встреча пройдет 1 августа в Баку.