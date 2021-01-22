Диего Коста отказал «Трабзонспору»
14:26
«Трабзонспор» первым сделал предложение испанскому нападающему Диего Косте, однако получил отказ, сообщает AS.
Турецкий клуб предложил 32-летнему нападающему контракт на 3 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Коста отказался переходить в «Трабзонспор». По информации источника, испанцем также интересуются «Бешикташ» и «Галатасарай».
Диего Коста является свободным агентом с декабря, когда он расторг контракт с «Атлетико» по личным причинам.
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