Диего Коста отказал «Трабзонспору»

«Трабзонспор» первым сделал предложение испанскому нападающему Диего Косте, однако получил отказ, сообщает AS.

Турецкий клуб предложил 32-летнему нападающему контракт на 3 года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Коста отказался переходить в «Трабзонспор». По информации источника, испанцем также интересуются «Бешикташ» и «Галатасарай».

Диего Коста является свободным агентом с декабря, когда он расторг контракт с «Атлетико» по личным причинам.