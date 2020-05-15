«Чемпионский трофей». Черчесов вспомнил о работе в польской «Легии»
17:24
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал новый пост в Instagram. 56-летний специалист показал подписчикам фотографию с кубком чемпионата Польши.
Черчесов тренировал «Легию» с 2015 по 2016 год. Вместе с командой становился чемпионом Польши (2015/16) и обладателем Кубка страны (2015/16).
«Чемпионский трофей в составе «Легии» в Польше. 15.05.2016», — подписал фото Черчесов.
На снимке рядом с Черчесовым стоят: Владимир Паников, Гинтарас Стауче и Мирослав Ромащенко.
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