«Чемпионский трофей». Черчесов вспомнил о работе в польской «Легии»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал новый пост в Instagram. 56-летний специалист показал подписчикам фотографию с кубком чемпионата Польши.

Черчесов тренировал «Легию» с 2015 по 2016 год. Вместе с командой становился чемпионом Польши (2015/16) и обладателем Кубка страны (2015/16).

«Чемпионский трофей в составе «Легии» в Польше. 15.05.2016», — подписал фото Черчесов.

На снимке рядом с Черчесовым стоят: Владимир Паников, Гинтарас Стауче и Мирослав Ромащенко.