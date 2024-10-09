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9 октября, 02:33

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Мэйсон может стать главным тренером «Андерлехта»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Райан Мэйсон может возглавить «Андерлехт», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 33-летний англичанин входит в список кандидатов на пост, но переговоры пока находятся на ранней стадии.

В январе 2017 года, выступая за «Халл Сити», Мэйсон получил перелом черепа после столкновения с защитником «Челси» Гэри Кэхиллом. Спустя год хавбек завершил карьеру футболиста в возрасте 26 лет по рекомендации врачей.

В 2018 году Мэйсон начал тренерскую карьеру в структуре «Тоттенхэма». В период с апреля по июнь 2023 года он провел 6 матчей в статусе исполняющего обязанности главного тренера основной команды «шпор».

Сейчас Мэйсон является ассистентом главного тренера «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу.

Футбол
ФК Андерлехт
ФК Тоттенхэм Хотспур
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