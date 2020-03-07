Бывший полузащитник ЦСКА Эльм завершил карьеру

Экс-хавбек ЦСКА Расмус Эльм в интервью шведской газете Expressen заявил о завершении карьеры. Позже эту информацию подтвердила пресс-служба армейцев.

Последним клубом 31-летнего Эльма был шведский «Кальмар», за который он выступал с 2015 года.

— С тех пор как я вернулся домой (в Швецию) в 2015 году, то пытался вернуть себе ту форму и физику, — приводит слова Эльма Expressen. - Но в действительности этого не удалось сделать. Я пять лет пытался восстановиться, но безуспешно. И после всего, что произошло в прошлом году, как в психологическом, так и физическом плане, то я почувствовал, что не смогу играть дальше.

Эльм выступал за ЦСКА два сезона, с лета 2012 года. Полузащитник покинул российскую команду из-за болезни желудочно-кишечного тракта.

Вместе с красно-синими дважды становился чемпионом России (2013, 2014), обладателем Кубка (2013) и Суперкубка страны (2013, 2014).