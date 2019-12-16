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Бывший главный тренер «Анжи» возглавил «Лудогорец»

21:16
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56-летний чешский специалист Павел Врба стал главным тренером «Лудогорца», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до лета 2022 года.

В 2016 году Врба возглавлял махачкалинский «Анжи» — под его руководством команда в 19 матчах одержала семь побед, пять раз сыграла вничью и потерпела семь поражений. 30 декабря того же года он покинул клуб.

Отметим, что на протяжении шести лет подряд — с 2010 по 2015 год Врба признавался лучшим тренером Чехии.

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