Бывший главный тренер «Анжи» возглавил «Лудогорец»

56-летний чешский специалист Павел Врба стал главным тренером «Лудогорца», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до лета 2022 года.

В 2016 году Врба возглавлял махачкалинский «Анжи» — под его руководством команда в 19 матчах одержала семь побед, пять раз сыграла вничью и потерпела семь поражений. 30 декабря того же года он покинул клуб.

Отметим, что на протяжении шести лет подряд — с 2010 по 2015 год — Врба признавался лучшим тренером Чехии.