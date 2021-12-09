«Бока Хуниорс» с Маркосом Рохо выиграл Кубок Аргентины

«Бока Хуниорс» переиграл «Тальерес Кордоба» в финале Кубка Аргентины. Основное время завершилось нулевой ничьей, а по пенальти выиграли «генуэзцы» — 5:4.

В составе «Бока Хуниорс» выступает экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо. Он отыграл всю встречу и забил первый одиннадцатиметровый в серии пенальти.

«Бока Хуниорс» в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка Аргентины.