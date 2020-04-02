Бельгийцы хотят остановить чемпионат

Руководство бельгийской профессиональной лиги предлагает прекратить чемпионат страны. В этом случае «Брюгге» объявят чемпионом, а «Гент» станет вторым и попадет в отборочный турнир Лиги чемпионов-2020/21.

«Шарлеруа», «Антверп» и «Стандард», занимающие сегодня места с 3-го по 5-е, в таком случае в следующем сезоне выступят в Лиге Европы. Финал Кубка Бельгии между «Брюгге» и «Антвером», если это будет возможным, пройдет 30 июня. В низший дивизион никто не выбывает, а в следующем сезоне в лиге сыграют не 16 команд, а 18. (Александр Бобров)